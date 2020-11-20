Происшествия

Названа причина пожара на великолукском заводе «ЗЭТО»

Названа предположительная причина пожара на великолукском заводе «ЗЭТО». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ.

Фото: газета «Наш путь»

В 16.35 последствия пожара ликвидированы, уточнили в ведомстве.

Напомним, 20 ноября в 10.58 в цехе №7, на участке гальваники ЗАО «ЗЭТО» в Великих Луках произошло возгорание. Для тушения привлекались 20 пожарных и 7 единиц техники.