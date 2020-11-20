Происшествия

Стали известны подробности происшествия на заводе в Великих Луках

О пожаре на заводе электротехнического оборудования подробно рассказал генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков, передает Псковская Лента Новостей.

Фото: газета «Наш путь»

По его словам, сегодня в 10.58 в цехе №7, на участке гальваники, произошло возгорание. На централизованном пульте охраны ЗАО «ЗЭТО» моментально сработала пожарно-охранная сигнализация. Сотрудник заводской охраны, увидев возгорание, принял меры к локализации очага, используя средства пожаротушения. Начальник смены заводской охраны сообщил о случившемся по телефону 01. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 11.08.

«Силами заводской пожарной команды локализовать открытое пламя не удалось, огонь за секунды по вентиляции перешел под кровлю. Далее на территории завода приступили к работе пожарные расчеты. Руководством предприятия незамедлительно были предприняты меры к оповещению персонала. Все сотрудники под руководством ответственных лиц были выведены из цехов. В 11.30 начальники цехов доложили о завершении полной эвакуации. Все проверены по списку. На место прибыли медики. Раненых, пострадавших и погибших нет», - рассказал Денис Мунштуков.

Он также добавил, что электричество было выключено. В настоящее время место происшествия оцеплено. Предприняты все необходимые меры предосторожности.

«Информация о трех трупах не соответствует действительности», - подчеркнул директор предприятия.