Происшествия

Бывшему замглавы судебных приставов Петербурга продлен срок домашнего ареста

Псковский областной суд продлил срок домашнего ареста бывшего замглавы управления судебных приставов Петербурга Марины Окрушко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда, соответствующее решение принято 14 декабря. Арест продлен до 17 февраля 2021 года. При этом Марине Окрушко разрешили общение с адвокатом по телефону.

Как сообщала ранее «Фонтанка», 21 августа облсуд отменил продление стражи Окрушко и освободил ее под домашний арест. Наказание она отбывала в псковской квартире.

В СИЗО она провела одиннадцать месяцев по обвинению в передаче денег своему коллеге Сергею Колесникову.

Напомним, по имеющейся информации, Окрушко обратилась к Колесникову в начале августа 2019 года с просьбой о скорейшей передаче на торги арестованного имущества региональной авиакомпании «Псковавиа». Оно оценивалось в сумму примерно 120 млн рублей. Не исключено, что в имущественную массу входили два самолета Ан-26, об аресте которых в июне 2019 года сообщал Северо-Западный СК на транспорте. Он ведет уголовное дело гендиректора «Псковавиа» Виктора Мартыненко.

Марина Окрушко якобы пообещала, что заинтересованные в торгах люди отблагодарят Сергея Колесникова. Он согласился на предложение, сообщил о нем сотрудникам ФСБ и назвал петербургской коллеге свою цену - 4 млн рублей.