Псковский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве при получении выплат. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что ранее несудимая жительница Пскова, мать двоих несовершеннолетних детей, получила государственный сертификат на материнский капитал. Женщина решила использовать его на личные цели и оформила в собственность земельный участок, который не видела. Также она взяла займ и предоставила в Пенсионный фонд подложные документы. В результате на её банковский счёт поступили средства материнского капитала.

Преступная схема была раскрыта, и женщина дала признательные показания. В зале суда она пояснила, что потратила полученные деньги на покупку домашней техники, мебели и велосипедов.

Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, учитывая позицию государственного обвинителя и сведения о личности подсудимой.

Приговор вступил в законную силу.