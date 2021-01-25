Происшествия

В Великих Луках два подростка украли из грузовика валюту

В Великих Луках подростки похитили валюту из большегрузной фуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, ночью 24 января из автомашины «Вольво» с номерами Латвии, припаркованного у дома по улице В. Новикова, были похищены 800 евро и навигатор.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Это великолукские учащиеся 2004 и 2005 годов рождения. Юные горожане дали признательные показания. По словам подростков, они воспользовались тем, что заинтересовавшая их фура оказалась не закрытой. А похищенные евро они уже успели поменять в банке. Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

В Бежаницком районе в период с 23 по 24 января из помещения зерносушилки сельхозорганизации в деревне Лющик были похищены десять мешков с кормовой мукой и зерном. В этой краже подозреваются четверо безработных жителей района 1981, 1982, 1984 и 1988 годов рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Кражи имущества раскрыты также в Пскове, Дедовичах и Себежском районе, добавили в ведомстве.