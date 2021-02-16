Происшествия

«Изумляет жестокостью»: детский омбудсмен прокомментировала драку подростков в Дно

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова прокомментировала драку, которую устроили учащиеся Дновского железнодорожного техникума. Свое мнение она высказала в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16 февраля.

«То, что я видела на видео, изумляет своей жестокостью. Является ли это эксклюзивом? Нет. К сожалению, нет. Такие ситуации происходят, может, в менее жестком виде», - сказала она.

По мнению детского омбудсмена, когда подобные кадры попадают в Сеть, начинаются обвинения в адрес зачинщиков, и травля пострадавших, поэтому конфликт не минимизируется, а еще больше раскручивается.