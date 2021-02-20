Происшествия

Несколько домов и бань сгорели в Псковской области на выходных

Несколько домов и бань сгорело в Псковской области 22 и 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, баня сгорела 22 февраля в 18.48 в деревне Влазово Островского района. Пожар начался из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи. По той же причине баня сгорела в 19.58 в деревне Суханово Великолукского района.

В 19.20 в поселке Заплюсье Плюсского района в неэксплуатируемом здании выгорело помещение на втором этаже. Образовался прогар в потолочном перекрытии, повреждена кровля. Причина - короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, 23 февраля в 21.52 в деревне Сушино Новосокольнического района из-за неосторожного обращения с огнем при курении сгорел жилой дом.

Еще один жилой дом выгорел по всей площади в деревне Подмолодье Невельского района. Пожар начался в 22.30 из-за короткого замыкания электропроводки на веранде.

Помимо этого, возгорание произошло 24 февраля в 00.10 в деревне Волково Опочецкого района. Баня осталась без кровли, закопчен потолок. Причина - аварийный режим работы электрооборудования.