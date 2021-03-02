Происшествия

Следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна в Великих Луках

В Великих Луках госпитализирован 3-летний мальчик, выпавший сегодня, 3 марта, из окна квартиры на пятом этаже. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ.

По предварительным данным, мальчик выпал из окна, взобравшись на стоящий под окном диван, откуда он с легкостью перебрался на подоконник. При этом на окне отсутствовали фиксаторы. Инцидент произошел, когда мать отлучилась из комнаты на считанные минуты: ребенок открыл створку и выпал из окна.

В настоящее время мальчик госпитализирован и находится под наблюдением медицинских работников. Следователи проводят проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Неоценимую помощь в установлении всех обстоятельств может оказать женщина, которая первой оказалась на месте происшествия и помогла малышу.

Следователи просят ее связаться с сотрудниками следственного отдела по г. Великие Луки, тел. 8-911-384-03-33.

Состояние мальчика еще предстоит оценить врачам. По предварительным данным, женщина могла поймать малыша на лету, не допустив его столкновения с землей.