Происшествия

В бежаницкой больнице нарушили закон при вакцинации населения

Нарушения законодательства при вакцинации населения от COVID-19 пресекла прокуратура Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что в Бежаницкой межрайонной больнице ненадлежащим образом оформляли документы по вакцинации от коронавируса: анкеты пациентов, листы осмотра врача перед вакцинацией, а также информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

В адрес главного врача учреждения внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.