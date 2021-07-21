Происшествия

Пскович попался на краже спиртного из магазина

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

24 июля в 16:56 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на улице Советской сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 51-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции.