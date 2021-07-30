Происшествия

Мощный ураган оставил без крыш несколько домов и школу в Себежском районе

По восточной части Себежского района прошел мощный ураган, пишет районная газета «Призыв». Сильнее всего пострадали строения в деревне Сутоки.

Фото: группа «Газета "Призыв" Себеж» «ВКонтакте»

Так, сильным ветром раскрыло кровлю Красного сельского клуба, повреждена крыша школы. По предварительным подсчетам еще около 7 домов в деревне пострадали из-за непогоды и остались без крыш.



Сейчас на месте работают все службы экстренного реагирования: дорожники, электрики, связисты и т.д. В деревню уже выехала оценочная комиссия администрации Себежского района, ущерб, нанесенный стихией, устанавливается.



«Местные жители дружно взялись за пилы и другие инструменты, оказывают друг другу посильную помощь», - пишет издание.