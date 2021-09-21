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В Пскове установили распространителя фейков о вооруженном нападении в школе

Правоохранители установили подозреваемого в распространении ложной информации о вооруженном нападении в псковской школе. Им оказался 17-летний ученик городского лицея. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Юноша в социальных сетях сообщил о том, что в его учебном учреждении сегодня, 22 сентября, находился вооруженный пистолетом человек. Позже информация не подтвердилась. По словам молодого человека, таким образом он намеревался пошутить и не хотел создавать в школе панику.

Источник также сообщил о том, что юноша ранее не состоял на профилактическом учете. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей молодого человека к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также о привлечении самого подростка к ответственности за злоупотребление свободой массовой информации.

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Ранее информацию о стрельбе в псковской школе назвал недействительной и. о. председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков. «На фоне трагедии в Перми в Псковской области по социальным сетям расходятся вбросы о якобы готовящихся нападениях на университет и школы. Даже вбросили информацию о стрельбе в одной из школ Пскова. Все это не соответствует действительности! Вся информация об этих фейках передана в правоохранительные органы. В настоящий момент повода для беспокойства нет», - подчеркнул он.