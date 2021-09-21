Общество

Информация о стрельбе в псковской школе не соответствует действительности - Андрей Ермаков

Информация о стрельбе в псковской школе не соответствует действительности. Об этом заявил и. о. председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков, пишет официальный Telegram-канал региона.

«На фоне трагедии в Перми в Псковской области по социальным сетям расходятся вбросы о якобы готовящихся нападениях на университет и школы. Даже вбросили информацию о стрельбе в одной из школ Пскова. Все это не соответствует действительности! Вся информация об этих фейках передана в правоохранительные органы. В настоящий момент повода для беспокойства нет», - подчеркнул он.

Авторы Telegram-канала призвали не реагировать на информационные вбросы и черпать информацию из официальных источников.

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Напомним, сегодня в родительских чатах появилась информация о нестандартной ситуации в нескольких школах Пскова - якобы двери в учебные учреждения были заперты, и никого не впускали. «Очень многие школы, и это традиционно, нет ничего удивительного, закрывают дополнительные входы и выходы по антитеррористической безопасности. Потому что ребенок находится на уроках, когда происходит завершение смены или обучения того или иного потока детей, входы открываются и все свободно покидают помещение. На сегодняшний момент мы все обеспокоены той ситуацией, которая есть у нас в России. Но говорить о том, что что-то подобное намечается или мы ждем этого на территории образовательных организаций города Пскова, оснований нет», - прокомментировала ситуацию ранее начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

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Ранее сообщалось, что произошедшая 20 сентября стрельба в Пермском университете вызвала большой резонанс в студенческом сообществе Пскова. Поводом для этого послужило, в том числе, и видео с комментариями, опубликованными в ТикТоке от имени аккаунта «Рома Рома». Он пообещал, что «скоро и здесь загремит новость на всю страну».