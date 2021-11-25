Происшествия

Новорожденных котят в пакете повесили на дерево в Пскове

Новорожденных котят в пакете повесили на дерево в Пскове, только двое остались живы, остальные — задохнулись или замерзли. Пост на эту тему появился на официальной странице «Зоозащиты» 28 ноября.

Фото здесь и далее: Виктория Иванова

По словам горожанки, вероятнее всего, чья-то кошка принесла потомство, от которого решили избавиться таким способом.

«Видимо, таким людям нет нужды тратить деньги на стерилизацию своих питомцев, а уж тем более – на пищу и уход за еще несколькими усатыми ртами», - написала Виктория Иванова.

Женщина взяла котят домой. Позже животных забрала семья с кормящей кошкой. Сейчас котятам ищут новую семью. «Смелый мальчишка Компот и его скромная сестренка Карамелька очень ждут любящих родителей», - добавила псковичка.

Чтобы забрать котят можно написать в личные сообщения или позвонить по номеру телефона: 89532438577.