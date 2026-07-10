Короткое замыкание могло стать причиной пожара в торговом комплексе на проспекте Энтузиастов в Пскове

Предварительной причиной пожара в одноэтажном торговом комплексе на проспекте Энтузиастов в Пскове стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Видео: МЧС России по Псковской области

В результате пожара выгорели кровля и четыре помещения по всей площади. К ликвидации пожара на 210 квадратных метрах привлекались 18 специалистов МЧС России и пять единиц техники. Работали четыре звена газодымозащитной службы.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.