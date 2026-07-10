Спустя 12 лет завершено расследование дела в отношении мужчин, убивших охранника псковского колледжа и обокравших банкомат

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в марте 2014 года обвиняемый и трое его подельников проникли в Псковский колледж строительства и экономики с целью кражи денег из расположенного в здании банкомата, однако были застигнуты находившимся на посту дежурным. С целью беспрепятственного хищения денежных средств фигурант напал на дежурного и избил его по голове и телу. В результате полученных повреждений охранник скончался на месте происшествия. Впоследствии злоумышленники похитили из банкомата денежные средства в размере 800 000 рублей и скрылись с места преступления.

Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась. В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, уголовное дело было изучено сотрудниками отдела криминалистики регионального следственного управления, которыми оказана методическая и практическая помощь в расследовании.

В результате совместной работы следователей и криминалистов регионального следственного управления с сотрудниками уголовного розыска и ЭКЦ УМВД России по Псковской области удалось установить лиц, совершивших данное преступление. Уголовные дела в отношении двоих соучастников обвиняемого ранее были выделены в отдельное производство, фигуранты по ним привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, банкомат, который вскрыли преступники в колледже строительства и экономики ПсковГУ, находился на первом этаже, сразу около центральной входной двери.

Преступники завернули тело охранника в ковровую дорожку и обвязали порванной белой простыней. Его тело лежало напротив умывальника в туалете, который располагался недалеко от центрального входа в колледж.

Согласно заключению медицинского судебного исследования, причиной смерти 66-летнего сторожа стала механическая асфиксия.

Злоумышленники забрали с собой регистратор, на который велась запись с места преступления.

После этого рассматривался целый ряд версий.