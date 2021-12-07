Происшествия

Обокравшего пенсионерку печерянина задержали полицейские

Обокравшего пенсионерку печерянина задержали по «горячим следам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Следствие установило, что подозреваемый проник в дом на улице Пограничной, воспользовавшись ключом, оставленным хозяйкой в условленном месте. Нарушитель похитил у женщины сотовый телефон и зарядное устройство от него. Обнаружив пропажу, пенсионерка 1949 года рождения, обратилась за помощью в местный отдел полиции.

Сотрудники УМВД провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный мужчина 1960 года рождения, проживающий в Печорах.

По версии следствия, подозреваемый знал, где пожилая женщина оставляет ключи, уходя из дома. Ими он и воспользовался при совершении преступления. В настоящее время похищенное изъяли и возбудили уголовное дело.

«Как показывает анализ квартирных краж, значительная их часть совершается именно тогда, когда владельцев подолгу не бывает дома. Чаще всего это происходит, когда злоумышленники уверены, что хозяева уехали на отдых или проводят выходные на даче. Причем, нередки случаи, когда кражи совершаются по недосмотру самих квартиросъемщиков. Некоторые граждане беспечно оставляют входную дверь открытой, отлучившись ненадолго к соседям или на улицу. И этого времени нечистым на руку лицам оказывается вполне достаточно, чтобы совершить кражу. Лучший способ уберечь квартиру от преступных посягательств - заранее позаботиться о ее надежной защите», - отметили в пресс-службе УМВД.

Для защиты необходимо:

установить металлическую дверь, оборудовать ее замками различной конструкции, смотровым глазком и цепочкой;

при расположении квартир на первых, вторых и последних этажах, а также имеющих под окнами карниз, козырек, пожарную лестницу, газовую или водосточную трубу, установить на окнах, балконах (лоджиях) решетки, а сами балконы и лоджии лучше застеклить;

уезжая из дома на продолжительное время, попросить соседей, чтобы они создали эффект вашего присутствия в квартире: периодически включали у вас дома свет и телевизор, регулярно вынимали рекламные листовки и газеты из почтового ящика;

по возможности, установить видеокамеру на лестничной площадке;

следить, чтобы на лестничном проходе всегда был свет;

не открывать дверь незнакомцам;

открыв двери, не забывать ключи в замке;

не оставлять ключи от квартиры в каком-то условленном месте, например, под ковриком или в почтовом ящике, никому не передавать их;

В случае потери ключей, сразу заменить замки;

выходя из квартиры, посмотреть в глазок: не стоит ли кто на лестничной площадке;

не разрешать детям самостоятельно открывать входные двери.

«Будьте внимательны - всегда закрывайте двери, даже если выходите куда-либо "на минуту". Покидая свое жилище, закрывайте не только входную и балконную двери, но и окна, а также форточки. Если же вы все-таки стали жертвой квартирных воров, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 02. Фактор времени при этом имеет большое значение», - заключили в УМВД.