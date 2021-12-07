Происшествия

Полкилометра телефонных проводов похитил безработный в Заплюсье

В Плюсском районе полицейские по «горячим следам» задержали мужчину, похитившего около полукилометра телефонных проводов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Следствие установило, что с 30 ноября по 6 декабря в поселке Заплюсье с чердаков домов по улицам Приозерной, Комсомольской, Ленина и других было похищено около 500 метров телефонных проводов.

Сотрудники УМВД провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый местный житель 1988 года рождения. Похищенное он сдал в пункт приема металла.

Сейчас устанавливается размер причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.