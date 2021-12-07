Происшествия

Контрабанду сигарет пресекли в Себежском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из Псковской таможни и регионального управления Росгвардии пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России табачных изделий на 2,4 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе погрануправления.

В Себежском районе пограничники во взаимодействии с таможенниками и росгвардейцами задержали грузовой автомобиль марки «Фиат», в котором под видом товара прикрытия незаконно перевозилось порядка 69 тысяч пачек немаркированной табачной продукции иностранного производства. Водитель транспортного средства, гражданин России, товарно-сопроводительные документы на перевозимый груз предоставить не смог.

По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет превышает 2,4 млн рублей. Табачную продукцию изъяли и передали сотрудникам полиции для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.