Пьяный пскович пугал петербуржцев ревущей бензопилой

Мужчина в чёрном эпатировал общественность 31 марта. По словам очевидца, в час ночи незнакомец метался по Пушкинскому скверу и окрестностям Лиговского проспекта Санкт-Петербурга, жужжа бензопилой. Как говорят, не только работающее орудие заставляло усомниться в его адекватности.

Разобраться с пугающим персонажем попросили полицию. Сотрудникам не составило труда отыскать мужчину на ночных улицах, но менее загадочным он не стал. При задержании возмутитель спокойствия мало что смог произнести — настолько он был пьян, пишет Fontanka.ru.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что задержан 50-летний житель Псковской области. Что им двигало, кроме алкоголя, неизвестно. «В настоящее время он приходит в чувство в помещении для административно задержанных, решается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности», — рассказали в ведомстве.