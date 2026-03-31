 
Происшествия

Пьяный пскович пугал петербуржцев ревущей бензопилой

0

Мужчина в чёрном эпатировал общественность 31 марта. По словам очевидца, в час ночи незнакомец метался по Пушкинскому скверу и окрестностям Лиговского проспекта Санкт-Петербурга, жужжа бензопилой. Как говорят, не только работающее орудие заставляло усомниться в его адекватности. 

Ночной хоррор: полиция ловила в центре Петербурга человека с ревущей бензопилой

Фото: Очевидец / fontanka.ru

Разобраться с пугающим персонажем попросили полицию. Сотрудникам не составило труда отыскать мужчину на ночных улицах, но менее загадочным он не стал. При задержании возмутитель спокойствия мало что смог произнести — настолько он был пьян, пишет Fontanka.ru.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что задержан 50-летний житель Псковской области. Что им двигало, кроме алкоголя, неизвестно. «В настоящее время он приходит в чувство в помещении для административно задержанных, решается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности», — рассказали в ведомстве.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026