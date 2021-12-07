Происшествия

Пенсионерка из Великих Лук дала взятку мошенникам

Жительницу города Великие Луки ввели в заблуждение мошенники, возбуждено уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 8 декабря пенсионерке 1947 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что ее сын якобы совершил серьезное ДТП, в результате чего его могут привлечь к уголовной ответственности. Избежать этого, по словам «правоохранителя», можно было при помощи денег. Пенсионерка сразу же согласилась на условия незнакомца. Вскоре к ней во двор по месту жительства прибыл мужчина, которому она передала свои сбережения - 170 тысяч рублей.

Только после этого горожанка решила позвонить своему сыну и узнать о случившемся. Выяснилось, что в ДТП он не попадал. Осознав, что ее ввели в заблуждение мошенники, пожилая женщина обратилась за помощью в полицию.