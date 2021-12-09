Происшествия

Саблю за 500 тысяч рублей не дали вывезти из России псковские таможенники

Незаконный вывоз стальной сабли XIX века пресекли на участке российско-латвийской границы сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Таможенники осматривали салон транспортного средства и обнаружили за водительским сиденьем предмет, внешне напоминающий саблю, уложенную в ножны.

По результатам заключения эксперта министерства культуры России, товар идентифицировали как «шашку кавказскую, изготовленную в конце 19 века». Предмет относится к культурным ценностям, имеющим особое историческое значение.

Вывоз сабли с таможенной территории ЕАЭС разрешается только на основании разрешительного документа, выданного уполномоченным органом (министерством культуры РФ).

Рыночная цена указанного предмета превышает 500 тысяч рублей.