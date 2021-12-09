Происшествия

Расплатившаяся в магазине чужой картой псковичка может сесть в тюрьму

Жительницу Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В октябре женщина нашла на улице банковскую карту, оборудованную системой бесконтактной оплаты. Она решила попробовать оплатить ею свои покупки. За несколько часов псковичка оплатила картой приобретенные спиртные напитки и продукты на общую сумму 7 276 рублей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.