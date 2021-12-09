Происшествия

Труп мужчины нашли на месте пожара в Пустошкинском районе

Труп мужчины нашли на месте пожара в Пустошкинском районе 9 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в деревне Комово поступило в ведомство в 17.50. По причине неосторожного обращения с огнем при курении там сгорел жилой дом, на месте пожара обнаружили труп мужчины 1955 года рождения, хозяина жилища.

А в 14.21 возгорание произошло в жилом доме в деревне Ковалево-Сиженье в Себежском районе. Полностью сгорела кровля, здание выгорело изнутри. Предположительная причина - аварийный режим работы электрооборудования.

В деревне Мелехи Островского района в 18.12 загорелся гараж. Огнем повреждены стены изнутри и обрешетка кровли. Пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.