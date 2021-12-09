Происшествия

Печорский суд вынес приговор гражданам Германии за незаконное пересечение границы

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении четырех граждан Германии, которые пересекли государственную границу РФ без надлежащего разрешения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

10 августа четверо граждан ФРГ находились в городе Риге Латвийской Республики. Не имея при себе российской визы, они вступили в преступный сговор на совместное незаконное пересечение государственной границы РФ и Латвии. 11 августа они прибыли в село Лиепна, после чего, ориентируясь по туристической карте, пешком перешли границу вблизи населенного пункта Тульцево Печорского района. 12 августа нарушителей задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области, иностранцы находились в 3 500 метрах от государственной границы Российской Федерации.

Гражданам ФРГ назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца 21 день с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.