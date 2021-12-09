Происшествия

Пскович попался на краже средств гигиены в магазине

18-летний пскович попался на краже средств гигиены в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

11 декабря в 22:42 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступил сигнал «Тревога» из магазина на Рижском проспекте в Пскове. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека, который похитил из торгового зала средства гигиены и одежду.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.