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Жителя Палкинского района осудили за избиение жены в присутствии дочери

13.12.2021 11:21|ПсковКомментариев: 0

Жителя Палкинского района осудили за избиение жены в присутствии дочери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что 18 апреля подсудимый находился по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения. Поссорившись со своей супругой, мужчина нанес ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Все это происходило в присутствии дочери потерпевшей.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Теги: #Палкинский район #уголовное дело #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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