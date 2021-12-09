Происшествия

Жителя Палкинского района осудили за избиение жены в присутствии дочери

Жителя Палкинского района осудили за избиение жены в присутствии дочери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что 18 апреля подсудимый находился по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения. Поссорившись со своей супругой, мужчина нанес ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Все это происходило в присутствии дочери потерпевшей.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.