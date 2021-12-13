Происшествия

Два автомобиля сгорели в Псковской области ночью

Два автомобиля сгорели в Псковской области в ночь на 14 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Первый вызов поступил в 22.57. На улице Родниковой в Печорах загорелся автомобиль «Шевроле». Причина - короткое замыкание в моторном отсеке.

По этой же причине произошел пожар в деревне Смуравьево-2 в Гдовском районе. Вызов поступил в ведомство в 00.40. В автомобиле ГАЗ-2302 2002 года выпуска выгорел салон, сгорел тент.