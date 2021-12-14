Происшествия

Кражу водопроводной трубы и фонарей раскрыла новоржевская полиция

Сотрудники полиции Новоржевского района установили подозреваемого в краже из строительного вагончика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, 3 декабря мужчина отжал металлический лист стены вагончика, находившегося у дома в деревне Дорожкино. После этого злоумышленник похитил алюминиевую лестницу, инструменты, стройматериалы, водопроводную и канализационную трубы, несколько фонарей и другие вещи. Причиненный ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Полицейские получили сообщение о произошедшем от владельца и провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате они установили подозреваемого, которым оказался безработный, ранее судимый за аналогичное преступление житель деревни 1968 года рождения. По факту случившегося возбудили уголовное дело, большую часть похищенного изъяли. Сейчас ведется следствие.

В управлении добавили, что кражи имущества 13 декабря полиция раскрыла также в Опочке и Островском районе.