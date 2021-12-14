Происшествия

За кражу бидонов и бочек в Дедовичах мужчина отправился на обязательные работы

Дедовичский районный суд вынес приговор мужчине, совершившему кражу с незаконным проникновением в помещение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что 31 августа мужчина приехал на участок в одной из деревень и незаконно проник через незапертую дверь в помещение хозяйственной постройки. Оттуда он похитил шесть металлических бидонов, две металлические бочки, а из помещения бани металлические части и бак. Причиненный материальный ущерб составил 4 932 рубля.

Злоумышленник признал свою вину и частично возместил ущерб. Его дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства и вынесли приговор в виде обязательных работ сроком 240 часов, который пока не вступил в законную силу.