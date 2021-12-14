Происшествия

Островская пенсионерка лишилась денег в ходе игры на фондовой бирже

Желая обогатиться на фондовой бирже, пожилая жительница Островского района перевела мошенникам более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, 66-летняя женщина заинтересовалась объявлением в социальной сети, где предлагали возможность хорошо заработать на фондовой бирже крупной компании. Мошенники, с которыми она сама вышла на контакт, пояснили, что для постоянного роста акций вкладчику необходимо периодически переводить определенные суммы.

Пенсионерка с декабря этого года стала перечислять деньги на предлагаемые счета. Сначала она отправила все свои сбережения, а затем стала брать кредиты в различных банках. В общей сложности потерпевшая перевела а более одного миллиона 200 тысяч рублей.

Свои сомнения по поводу происходящего женщине высказала соседка и предложила обратиться в полицию. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняет районная полиция.

В управлении добавили, что потерпевшая хорошо знала о мошенничестве в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Помимо этого, она была знакома с тематической памяткой, которую стражи порядка в профилактических целях распространяют среди населения.

Жертвами интернет-мошенников за последние дни стали еще двое граждан из Пскова и Великолукского района. Они лишились в общей сложности 270 тысяч рублей.