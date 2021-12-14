Происшествия

Лишнюю тонну шоколадных яиц изъяли на границе в Себежском районе

Незаконный ввоз 958 кг шоколадной продукции пресекли псковские таможенники на посту многостороннего автомобильного пункта пропуска в деревне Бурачки Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В результате таможенного досмотра транспортного средства с товаром сотрудники таможни выявили несоответствие фактического веса ввозимых изделий из молочного шоколада (шоколадных яиц - ред.) данным, представленным в товаросопроводительных документах. Превышение по весу брутто составило 958 кг. Шоколадные изделия ввозились в Россию из Бельгии.

Польский перевозчик сообщил в таможенный орган недостоверные сведения о весе брутто перемещаемого товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

958 кг шоколадных изделий изъяли и поместили на ответственное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП России.