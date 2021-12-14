Происшествия

Пьяный себежанин ударил полицейского ногой в лицо

Себежанин ударил ногой по лицу полицейского, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

По версии органов предварительного расследования, 24-летний житель Себежа в состоянии алкогольного опьянения нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции не менее одного удара ногой в лицо. Потерпевший получил в ссадину.

Сотрудник полиции нес службу в составе следственно-оперативной группы и в ночное время в сентябре на территории Себежа обнаружил распивавших спиртные напитки в общественном месте нескольких человек, в том числе обвиняемого. При попытке сотрудника полиции усадить в служебный автомобиль оказавшего сопротивление обвиняемого в наручниках, молодой человек ударил его.

Себежский районный суд рассмотрит уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.