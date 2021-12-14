Происшествия

Сигареты стоимостью пять миллионов рублей изъяли на складе в Себеже

Псковские таможенники пресекли незаконную реализацию в торговой сети 47 520 пачек немаркированных сигарет и 123 литров крепкого алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

47 520 пачек сигарет производства Республики Беларусь и стран Евросоюза без наличия акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации изъяли на складе, расположенном на территории городского рынка в Себеже. Ориентировочная стоимость табачных изделий превышает 5 миллионов рублей.

Кроме того, в указанном складском помещении также обнаружили 246 бутылок крепкого алкоголя с признаками фальсификации акцизных марок общей стоимостью более 30 тысяч рублей. Продукцию изъяли сотрудники МО МВД «Себежский» для рассмотрения административного производства.