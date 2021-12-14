Происшествия

Псковичка фиктивно прописала четверых иностранцев

Жительница Пскова фиктивно зарегистрировала в своей квартире четверых иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, женщина 1980 года рождения незаконно прописала граждан Таджикистана.

В то же время другой горожанин 1985 года рождения фиктивно поставил на миграционный учет на территории Пскова и Псковского района группу граждан Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полицейские уточнили, что это не единичные примеры нарушения миграционного законодательства в регионе и напомнили об уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ, которая наступает после таких действий.