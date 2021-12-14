Происшествия

Псковича отправили на 8 лет в колонию за наркопреступления

Псковича отправили на 8 лет в колонию за совершение нескольких наркопреступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период до 6 марта 2020 года подсудимый, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом – оператором интернет-магазина по продаже наркотических средств, получил от него расфасованное наркотическое вещество, часть которого разместил в три тайника во дворах на Рижском проспекте. Оставшуюся часть он хранил при себе для последующего сбыта. Позже наркотики изъяли полицейские.

Мужчине предъявили обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ, и преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.