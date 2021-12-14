Происшествия

Пскович предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета ребенка

40-летний безработный пскович предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета несовершеннолетнего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

17 сентября обвиняемый, незадолго до этого присвоив себе найденную в одном из городских парков в Пскове банковскую карту, утерянную несовершеннолетним и снабженную устройством бесконтактной оплаты, стал покупать продукты питания, алкоголь, бытовую химию, косметику, украшения и другое. Он расплачивался за товар бесконтактным способом на сумму, не превышающую 1000 рублей за одну операцию. В восьмом магазине он превысил этот порог и был вынужден убежать.

Изучение личности показало, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против собственности.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.