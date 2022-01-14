Происшествия

В Куньинском районе мужчина ударил костылем пенсионерку и отобрал телефон

Житель Куньинского района предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

9 ноября 2021 года мужчина находился в доме своего знакомого в деревне Петелино. Там он решил отобрать деньги и имущество у знакомой пенсионерки, проживающей в этом населенном пункте. Мужчина вошел к ней домой и потребовал деньги. Пенсионерка ответила, что денежных средств нет, тогда злоумышленник вырвал у нее из рук мобильный телефон. Продолжая требовать деньги, мужчина взял металлический костыль и ударил им сидящую на стуле женщину. Пенсионерка упала и получила легкую травму.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.