Происшествия

Санузел выгорел в жилом доме в Великих Луках

Три пожара произошли в Псковской области за прошедшие сутки, 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, жилой дом загорелся на улице Полиграфистов в Великих Луках в 12.46. Огонь повредил стену в прихожей. Предположительной причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В этот же день в Островском районе сгорели гараж, сарай, а также автомобиль «Фольксваген Пассат». Пожар произошел на улице Труда в деревне Погорелка в 18.56. Предположительной причиной названо короткое замыкание электропроводки внутри гаража.

Кроме того, в 20.59 на улице Фабричной в Великих Луках выгорел санузел в двухэтажном жилом доме. Жилое помещение закопчено по всей площади. Горение началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.