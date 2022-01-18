Происшествия

Угон трактора обернулся для дновцев условным лишением свободы

Двух жителей Дновского района признали виновными в угоне трактора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

28 августа 2021 года нетрезвые подсудимые проходили мимо дома потерпевшего в одной из деревень Дновского района и решили угнать трактор МТЗ-82Л. Мужчины убедились в отсутствии собственника дома и иных посторонних, после чего один из злоумышленников при помощи шнура завел пусковой двигатель трактора. Дновцы проехали от дома потерпевшего до соседней улицы и оставили трактор, где впоследствии его обнаружили сотрудники полиции.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ. Первому назначили условное лишение сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год, второму - 1 год условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.