Происшествия

Великолучанина осудили за грабеж в местном баре

Мужчину в Великих Луках осудили за грабеж в местном баре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В июне прошлого года 29-летний мужчина в баре применил насилие к сотруднику заведения и похитил 6 700 рублей. После этого великолучанин скрылся с места происшествия.

В ходе судебного разбирательства нарушитель в полном объеме возместил причиненный имущественный ущерб.

Суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 161 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год 6 месяцев.