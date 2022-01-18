Великолучанина осудили за грабеж в местном баре

Мужчину в Великих Луках осудили за грабеж в местном баре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.
В июне прошлого года 29-летний мужчина в баре применил насилие к сотруднику заведения и похитил 6 700 рублей. После этого великолучанин скрылся с места происшествия.
В ходе судебного разбирательства нарушитель в полном объеме возместил причиненный имущественный ущерб.
Суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 161 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год 6 месяцев.