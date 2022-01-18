Происшествия

Сыр и кофе пытались украсть из магазина псковичи

Сыр и кофе пытались украсть из магазина жители Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны принял сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на улице Труда в областном центре вчера, 19 января, около 16.00. Прибывшие на объект росгвардейцы задержали двух мужчин 1972 и 1989 года рождения, которые пронесли через кассовый узел 6 упаковок сыра и 2 банки кофе, но не заплатили за них.

По факту кражи проводится проверка.