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Пскович предстанет перед судом за избиение водителя скорой медпомощи

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего молодого человека, обвиняемого в избиении водителя скорой медицинской помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 16 ноября 2021 года около 1:00 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле торгового комплекса на улице Коммунальной в Пскове, учинил скандал с фельдшером и водителем автомобиля скорой медицинской помощи, которые, по его мнению, долго ехали на вызов к его знакомой. В ходе конфликта мужчина нанес водителю множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, причинив телесные повреждения в виде переломов и кровоподтеков.



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В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, отметили в ведомстве. Псковичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «д» части 2 статьи 112 УК РФ.

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В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.