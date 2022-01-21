Происшествия

На железнодорожной станции в Пыталово ликвидировали возгорание

Строение загорелось на улице Каупужа в Пыталово 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

О возгорании в МЧС сообщили в 15:12. Для ликвидации пожара привлекались две единицы спецтранспорта и пять человек. Как уточняет газета «Наша жизнь», на железнодорожной станции загорелось помещение для наблюдения сверху за железнодорожными составами.

После получения допуска в пограничной зоне об отключении высоковольтной линии пожарные приступили к тушению.