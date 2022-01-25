Происшествия

Владелица сгоревшего зооприюта в Великих Луках раскрыла детали случившегося

Приют для животных в Великих Луках, в котором 24 января произошел пожар, находился в частном доме. Маленький приют в Портовом переулке появился еще в 2017 году, а к январю 2022-го в нем поселились 58 кошек и 5 собак.

Фото: группа «Домашний приют для животных. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Сигнал о пожаре поступил в региональное управление МЧС 24 января в 9.51. К месту происшествия немедленно выдвинулись члены пятой пожарно-спасательной части, 9 человек на 2 автоцистернах. По словам хозяйки приюта, помощь прибыла уже через 4 минуты, но трагедии избежать не удалось - в огне заживо сгорели собака и 50 котов.

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Что стало причиной трагедии? Удалось ли спасти хоть кого-нибудь из животных? И какая помощь требуется домашнему приюту? Подробнее об этом читайте на «МК в Пскове».