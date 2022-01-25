Происшествия

Собака и 50 кошек сгорели во время пожара в Великих Луках

Собака и 50 кошек сгорели во время пожара в приюте для животных в Великих Луках. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда».

Как сообщалось ранее, пожар случился в доме в Портовом переулке вчера, 24 января, в 9.50. В результате дом выгорел изнутри по всей площади, также огонь значительно повредил кровлю здания.

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Предположительно, пожар произошел из-за неисправности холодильника. Люди не пострадали, однако животных, которые находились внутри, спасти не удалось. По словам очевидцев, в приюте на момент пожара находились собака и порядка 50 кошек.