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Суд оставил без изменений приговор псковичу за совершенное 14 лет назад двойное убийство

Апелляционный суд общей юрисдикции сегодня, 26 января, оставил без изменений приговор Псковского областного суда по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершенном 14 лет назад двойном убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Расследованием занимался третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Ранее суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю города Пскова. С учетом вердикта коллегии присяжных заседателей его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе одного заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следствие и суд установили, что в январе 2008 года тогда еще 28-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил старую обиду и пришел в дом сожительствующей пары. Там он зарубил жертв топором, нанеся в общей сложности около 25 ударов по голове, после чего скрылся с места преступления.

Несмотря на приостановление предварительного следствия, работа по раскрытию преступления продолжалась, в том числе с коллегами из Санкт-Петербурга при оперативном сопровождении сотрудников городского управления МВД России.

Следователи центрального аппарата СК России и сотрудники регионального управления сумели установить психологический контакт с ключевыми свидетелями, которые изначально давали ложные показания. Так, их удалось убедить дать правдивые показания. В результате собранных доказательств преступление раскрыли, а подозреваемого задержали. Изучение личности показало, что его ранее судили за убийство. После совершения инкриминируемого ему в настоящее время преступления мужчина совершил и уже отбыл пятилетний срок за преступление на сексуальной почве. Кроме того, следствие провело ольфакторную экспертизу, которое позволило установить на топоре, обнаруженном на месте происшествия, запаховые следы преступника.

В результате, суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.