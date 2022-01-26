Происшествия

Полиция Пскова отработала сообщение об ушедшем из детского сада ребенке

Полиции города Пскова поступило сообщение об ушедшем из детского сада ребенке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Трехлетний мальчик покинул детский сад в Пскове и сам пришел домой. В УМВД отметили, что сейчас он находится дома, его жизни ничего не угрожает. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сотрудники полиции вернули в детский сад двух 5-летних дошкольников, которые самовольно ушли из образовательного учреждения. Сообщение о пропаже детей поступило от администрации детского сада. По имеющейся информации, дошкольники покинули территорию учреждения и через весь город отправились на автобусе в гости к своему приятелю на улицу Труда. Именно там по ориентировке из дежурной части их обнаружили сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.