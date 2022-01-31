Происшествия

За незаконное проведение азартных игр будут судить псковичей

Прокуратура утвердила обвинение и направила в суд дело в отношении псковичей за незаконное проведение азартных игр на территории города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Так, в ноябре 2019 года мужчина решил проводить азартные игры с материальным выигрышем. Для этого он арендовал нежилое помещение, установил там игровое оборудование и провел интернет. Затем злоумышленник разместил на месте средства видеонаблюдения, организовал частную охрану помещения, а также подобрал рабочий персонал – администраторов, осведомленных о незаконном характере игровой деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли проведение азартных игр по преступному сговору в ноябре 2020 года.