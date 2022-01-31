Происшествия

Пскович попался на краже шампуня в магазине

26-летнего псковича задержали за кражу шампуня в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

31 января в 13:28 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого магазина на улице Советской поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 26-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел 4 флакона шампуня, при этом не заплатив за них. Ущерб составил более 1000 рублей.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.